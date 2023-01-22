Григорій Решетнік замилував архівним фото з дружиною та показав, як вони з роками змінилися

Телеведучий Григорій Решетнік замилував сімейною ідилією з дружиною Христиною.

Зокрема, в Instagram знаменитість опублікував два знімки з коханою. На першому фото зображені щасливі та зовсім юні Христина та Григорій.

Григорій та Христина Решетніки / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

На другому фото ведучий показав, що з роками вони лише подорослішали, а от почуття між ними зовсім не згасли.

Григорій та Христина Решетніки / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Також Григорій Решетнік вирішав дати пораду парочкам, як побудувати міцні сімейні стосунки. Григорій переконаний, що справжні щирі почуття та міцний шлюб існують.

"Не розчаровуйтесь в інституті шлюбу та справжніх почуттях. Вони існують. І саме це є найцінніше у світі. Живіть одне для одного - тільки ти і я. Розумійте, поступайтесь, прощайте, вірте, розвивайтесь, досягайте, розчиняйтесь в почуттях і, попри все, боріться за них… Залишайте щось інтимне тільки для самих себе та не виставляйте все напоказ. Не скануйте та не копіюйте, а пишіть свою історію любові. Бо тільки справжнє кохання врятує цей світ", - поділився Решетнкік.

Нагадаємо, після Нового року Христина та Григорій Решетніки вирішили насолодитися компанією одне одного. Тож, подружжя провело вікенд у Львові та показало, яке це було.

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