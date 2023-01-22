Зірка "Папіка" Дар'я Рибак вперше стала мамою та показала первістка

Відома українська акторка, зірка серіалів "Папік" та "100 тисяч хвилин разом", Дар'я Рибак вперше стала мамою.

Як розповіла у своєму Instagram артистка, малюк з'явився на світ 21 січня. У Дар'ї з нареченим народився син.

Акторка поки приховує обличчя первістка, утім трішки показала його прихильникам, засвітивши на фото маленькі ніжки хлопчика.

Син Дар'ї Рибак / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

"21.01.2023… День, що змінив життя…День, коли народився наш син. День, коли я стала мамою. День, коли ми стали батьками. День, коли життя набуло нових змістів. Ну, привіт, сину! Ласкаво просимо у наш світ", - написала щаслива Дар'я.

Знаменитість вже встигли привітати з народженням первістка чимало її колег за сценою. Зокрема, у коментарях писали таке:

Вітаю, будьте щасливі і здорові (Дар'я Петрожицька)

Дашуля! Вітаю! Ростіть здорові та щасливі (Анна Кошмал)

Вітаю! Здоров'я та щастя малечі та батькам! (Анастасія Цимбалару)

Нагадаємо, влітку минулого року коханий Дар'ї Рибак, якого вона ретельно приховує від публіки, освідчився їй. Восени стало відомо, що акторка чекає на первістка.

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