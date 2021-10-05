Ірина Білик похизувалась підрослим сином Табрізом - копією тата

Вони разом відвідали зоопарк.

Українська співачка Ірина Білик похизувалася помітно підрослим сином Табрізом.

У фотоблогу 51-річна зірка розмістила знімок, на якому зображений її 5-річний син. Так, вони разом відвідали зоопарк. До речі, Табріз сильно полюбляє тваринок, він навіть хотів їх випустити з клітки.

Син Ірини Білик / instagram.com/bilyk_iryna

"Мамочко, я відкрив замок, хочу їх випустити", - підписала фото зірка.

До слова, хлопчик дуже схожий на свого батька – фотографа Аслана Ахмадова, з яким Білик не так давно розлучилася. Це неодноразово помічали прихильники співачки.

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