Jerry Heil приголомшила, як через хлопця довела себе до анорексії

Jerry Heil приголомшила, як через хлопця довела себе до анорексії

Також артистка розповіла про панічні атаки й зіркову хворобу.

Українська співачка та блогерка Jerry Heil поділилася історією, як через хлопця довела себе до анорексії.

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Виконавиця пригадала, що свого часу листувалася з хлопцем, який їй дуже сподобався. Оскільки він був дуже худим, зірка вирішила заради обранця схуднути. Яна Шемаєва (ім'я Jerry Heil – Ред.) почала жорстко обмежувати себе у їжі та довела себе до розладу харчової поведінки.

"Зранку я мала випивати зелений чай, в обід мала з'їсти салат з огірка заправлений водою… Зрозуміло, що я схудла і в мене почалися проблеми із жіночим здоров'ям", – пригадала вона у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Тоді за здоров'я доньки не на жарт злякалася мама виконавиці. Жінка почала відгодовувати Яну і тоді вона стрімко набрала вагу. Тож тепер артистка намагається обережно ставитися до свого здоров'я.

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil

Розповіла зірка і про панічні атаки. Шемаєва вперше зіткнулася з цією проблемою, коли їй потрібно було пройти повз великий натовп людей.

"Починала наростати тривога, тремтіло все тіло. Я собі поставила за ціль: "Я зараз просто пройду, я не буду дивитися їм в очі". Дійшло до того, що я просто не знала, як викинути із себе цю тривожну агресію. Я стрибала, навкарачки повзала, гавкала, а батьки сиділи на кухні і навіть не заходили до мене, тому що думали, що у мене здвиг по фазі", – поділилася співачка.

Впоратися із панічними атаками Jerry Heil допомогла робота з клінічним психологом.

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil

Також артистка зізналася, що мала зіркову хворобу. Виконавиця часто помічала свої зверхні думки щодо близьких людей. Артистка тішила себе думками, що вона досягла більшого, ніж вони. Втім, за її словами, зіркова хвороба вже у минулому.

Нагадаємо, пісня Jerry Heil здобула перемогу у престижному музичному онлайн-конкурсі. На зірку чекає подорож до США.

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