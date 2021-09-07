Jerry Heil ошеломила, как из-за парня довела себя до анорексии

Также артистка рассказала о панических атаках и звездной болезни.

Украинская певица и блогерша Jerry Heil поделилась историей, как из-за парня довела себя до анорексии.

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Исполнительница вспомнила, что в свое время переписывалась с парнем, который ей очень понравился. Поскольку он был очень худым, звезда решила ради избранника похудеть. Яна Шемаева (имя Jerry Heil — Ред.) начала жестко ограничивать себя в еде и довела себя до расстройства пищевого поведения.

"Утром я должна была выпивать зеленый чай, в обед было съесть салат из огурца заправленный водой... Понятно, что я похудела и у меня начались проблемы с женским здоровьем", — вспомнила она в программе "Невероятная правда о звездах".

Тогда за здоровье дочери не на шутку испугалась мама исполнительницы. Женщина начала откармливать Яну и тогда она стремительно набрала вес. И теперь артистка пытается осторожно относиться к своему здоровью.

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil

Рассказала звезда и о панических атаках. Шемаева впервые столкнулась с этой проблемой, когда ей нужно было пройти мимо большой толпы людей.

"Начинала нарастать тревога, дрожало все тело. Я себе поставила цель: "Я сейчас просто пройду, я не буду смотреть им в глаза". Дошло до того, что я просто не знала, как выбросить из себя эту тревожную агрессию. Я прыгала, на четвереньках ползала, лаяла, а родители сидели на кухне и даже не заходили ко мне, потому что думали, что у меня сдвиг по фазе", — поделилась певица.

Справиться с паническими атаками Jerry Heil помогла работа с клиническим психологом.

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil

Также артистка призналась, что имела звездную болезнь. Исполнительница часто замечала свои пренебрежительные мысли относительно близких людей. Артистка тешила себя мыслями, что она достигла больше, чем они. Впрочем, по ее словам, звездная болезнь уже в прошлом.

Напомним, песня Jerry Heil одержала победу в престижном музыкальном онлайн-конкурсе. На звезду ждет путешествие в США.

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