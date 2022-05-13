Kalush Orchestra шокував фрагментом нового кліпу, знятого у руїнах

Представник від України на конкурсі "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra привідкрив завісу щодо нового кліпу.
Колектив, який потрапив до фіналу, заінтригував фанів, оприлюднивши кадр із майбутнього ролику.
У відео сопілкар Тимофій Музичук сидить на сьомому поверсі розбомбленої російськими окупантами багатоповерхівки. Гурт поділився цим фрагментом у своєму Telegram-каналі. При цьому, музиканти не повідомили, на який трек готують ролик.
У коментарях користувачі почали ділитися своїми думками. Юзери подякували гурту за те, що вони говорять про Україну, а також зізналися, що цей кліп їм буде дещо лячно дивитися.
- Приголомшує і лякає одночасно
- Я вже відчуваю, що сильний буде кліп
- Страшні реалії нашого життя
- Сильно
- Вау… Кадр шокує
Нагадаємо, стало відомо, під яким номером Україна виступить у фіналі. Kalush Orchestra виступить у першій частині шоу.
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