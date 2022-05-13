Kalush Orchestra шокував фрагментом нового кліпу, знятого у руїнах

Представник від України на конкурсі "Євробачення-2022", гурт Kalush Orchestra привідкрив завісу щодо нового кліпу.

Колектив, який потрапив до фіналу, заінтригував фанів, оприлюднивши кадр із майбутнього ролику.

У відео сопілкар Тимофій Музичук сидить на сьомому поверсі розбомбленої російськими окупантами багатоповерхівки. Гурт поділився цим фрагментом у своєму Telegram-каналі. При цьому, музиканти не повідомили, на який трек готують ролик.

У коментарях користувачі почали ділитися своїми думками. Юзери подякували гурту за те, що вони говорять про Україну, а також зізналися, що цей кліп їм буде дещо лячно дивитися.

Приголомшує і лякає одночасно

Я вже відчуваю, що сильний буде кліп

Страшні реалії нашого життя

Сильно

Вау… Кадр шокує

Нагадаємо, стало відомо, під яким номером Україна виступить у фіналі. Kalush Orchestra виступить у першій частині шоу.

Гурт Kalush Orchestra запалив на італійській сцені півфіналу "Євробачення"

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