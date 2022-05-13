"Євробачення-2022": стало відомо, під яким номером Україна виступить у фіналі

Вже завтра, 14 травня, відбудеться грандфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

У ньому візьмуть участь 25 країн. По 10 з кожного з півфіналів, та п'ятірка країн-засновниць конкурсу, які завжди автоматично потрапляють у фінал – це Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція.

Сьогодні стало відомо, під яким порядковим номером представники країн виступатимуть на сцені. Так, згідно з жеребкуванням, проведеним продюсером "Євробачення" цього року, італійською телекомпанією RAI, представник від України, гурт Kalush Orchestra виступить під номером 12.

Як відомо, останні вісім років продюсери шоу визначали порядок проведення на основі жеребкування. Вони розраховують виступи конкурсантів так, щоб забезпечити різноманітність у гранд-фіналі.

Порядок виступів учасників у фіналі "Євробачення-2022"

Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, що фінал "Євробачення-2022" відбудеться у суботу, 14 травня. Україну цьогоріч представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Після двох півфіналів букмекери пророкують Україні беззаперечну перемогу з чималим відривом від конкурентів.

Фото: eurovisionworld.com

А вчора, 12 травня, у Турині, Італія, відбувся другий півфінал "Євробачення-2022". З другою 10-кою фіналістів та як вони виступали, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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