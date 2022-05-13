Kalush Orchestra шокировал фрагментом нового клипа, снятого в руинах

Представитель от Украины на конкурсе "Евровидение-2022", группа Kalush Orchestra приоткрыла занавес относительно нового клипа.

Попавший в финал коллектив заинтриговал фанов, обнародовав кадр из будущего ролика.

В видео Тимофей Музычук сидит на седьмом этаже разбомбленной российскими оккупантами многоэтажки. Группа поделилась этим фрагментом в своем Telegram-канале. При этом музыканты не сообщили, на какой трек готовят ролик.

В комментариях пользователи стали делиться своими мыслями. Пользователи поблагодарили группу за то, что они говорят об Украине, а также признались, что этот клип им будет несколько страшно смотреть.

Ошеломляет и пугает одновременно

Я уже чувствую, что сильный будет клип

Страшные реалии нашей жизни

Сильно

Вау… Кадр шокирует

Напомним, стало известно под каким номером Украина выступит в финале. Kalush Orchestra выступит в первой части шоу.

Группа Kalush Orchestra зажгла на итальянской сцене полуфинала "Евровидения"

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