Kalush Orchestra шокировал фрагментом нового клипа, снятого в руинах

Представитель от Украины на конкурсе "Евровидение-2022", группа Kalush Orchestra приоткрыла занавес относительно нового клипа.
Попавший в финал коллектив заинтриговал фанов, обнародовав кадр из будущего ролика.
В видео Тимофей Музычук сидит на седьмом этаже разбомбленной российскими оккупантами многоэтажки. Группа поделилась этим фрагментом в своем Telegram-канале. При этом музыканты не сообщили, на какой трек готовят ролик.
В комментариях пользователи стали делиться своими мыслями. Пользователи поблагодарили группу за то, что они говорят об Украине, а также признались, что этот клип им будет несколько страшно смотреть.
- Ошеломляет и пугает одновременно
- Я уже чувствую, что сильный будет клип
- Страшные реалии нашей жизни
- Сильно
- Вау… Кадр шокирует
Напомним, стало известно под каким номером Украина выступит в финале. Kalush Orchestra выступит в первой части шоу.
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