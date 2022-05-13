Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов

Сегодня, 13 мая, в возрасте 73 лет скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби, шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян. Причина смерти пока неизвестна.

В стране объявлен 40-дневный траур. В течение этого времени в стране будут приспущены все флаги.

Об этом сообщило государственное агентство WAM со ссылкой на министерство по делам президента.

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Кроме того, три дня не будут работать все министерства и ведомства, а также федеральные, местные и частные учреждения.

Следует отметить, что Халифа бин Заид аль-Нахайяну было 73 года. В 2004 году он стал вторым президентом Эмиратов. Президент ОАЭ был одним из богатейших людей на планете по версии журнала Forbes.

Напомним, 10 мая умер первый президент Украины Леонид Кравчук скончался после продолжительной болезни.

В возрасте 84 лет скончалась экс-глава Госдепартамента США Мадлен Олбрайт

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