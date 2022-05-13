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Помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів

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Помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів

Фото: Associated Press

Сьогодні, 13 травня, у віці 73 років помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів, емір Абу-Дабі, шейх Халіфа бін Заїд аль-Нахаян. Причина смерті наразі невідома.

У країні оголошено 40-денну жалобу. Протягом цього часу у країні будуть приспущені всі прапори.

Про це повідомило державне агентство WAM з посиланням на міністерство у справах президента.

Крім того, три дні не працюватимуть усі міністерства та відомства, а також федеральні, місцеві і приватні установи.

Варто зазначити, що Халіфі бін Заїд аль-Нахаяну було 73 роки. 2004 року він став другим президентом Еміратів. Президент ОАЕ був одним із найбагатших людей на планеті, за версією журналу Forbes.

Нагадаємо, 10 травня перший президент України Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби.

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