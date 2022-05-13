Замість Суворова - Незалежності: в Ізмаїлі перейменували центральний проспект

Після повномасштабного вторгнення Росії у багатьох мітах вирішили продовжити декомунізацію, яку не закінили від 2014-го.

За перейменування вулиць взялися в Ізмаїлі Одеської області. Головний проспект міста, який мав назву Суворова, перейменували на проспект Незалежності. улиця Московська тепер називатиметься вулицею Захисників України.

Таке рішення ухвалили депутати Ізмаїльської міської ради.

Зазначається, що таблички зі старими назвами замінять коштами, як передбачені на доброустрій міста. Адреси перейменованих вулиць у документах змінюватимуться автоматично без будь-якої оплати.

Крм того, у місті на базі історичного музею Суворова планують створити Ізмаїльський міський військовий історичний музей. Загальноосвітню школу імені Суворова також перейменують.

У місті також є пам'ятник Суворову. Його подальшу долю буде вирішувати Міністерство культури. Втім, пам'ятку, до моменту ухвалення остаточного рішення, огородять. Оскільки знищувати пам'ятник заборонено, то його млжуть перенести до іншого місця.

Як повідомлялося, в Одесі демонтували п'ять табличок з назвами російських міст-побратимів. Комунальники зняли зі знаку вказівники з написом Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог та Ростов-на-Дону. Замість міст держави-терористки планують додати міста, які активно допомагають Одесі у воєнний час.

Читайте також: