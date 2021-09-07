Камалія ніжно привітала своїх двійняток з 8-річчям

Проте, сімейство поки не святкувало день народження.

Українська співачка Камалія, яка нещодавно насмішила фото з дітьми та чоловіком, ніжно привітала своїх доньок зі святом.

Так, вчора, 6 вересня, двійняткам артистки виповнилося 8 років. З цієї нагоди зіркова матуся привітала дівчаток та запостила у своєму Instagram серію світлин, на яких вона зображена з чоловіком та іменинницями.

Родина Камалії / instagram.com/kamaliyaofficial

"Сьогодні найщасливіший день. День, коли ми з Захуром стали батьками наших Арабелли та Мірабелли! Вони дали нам світло надії, інтерес! 8 років пізнання, дитячого сміху, обіймів, абсолютного щастя", - поділилася своїми емоціями Камалія.

Проте, сімейство поки не влаштовувало святкувань. Адже дівчаткам треба ходити до школи. Тому батьки вирішили відсвяткувати день народження донечок 12 вересня в родинному колі. Камалія зізналася, що вони підготують іменинний торт та подарують Арабеллі та Мірабеллі чимало презентів.

Нагадаємо, не так давно Камалія хизувалася підрослими двійнятами під час відпочинку в Туреччині. З віком вони стають все більше схожими на зіркових батьків.

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