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Катя Осадча показалася в бікіні за 4 місяці після пологів

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Катя Осадча показалася в бікіні за 4 місяці після пологів

Катерина Осадча / instagram.com/kosadcha

Ведуча зробила кадри на тлі неймовірного заходу сонця.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча тішиться відпустці в Таїланді з сім'єю.

Підписникам свого Instagram зірка каналу 1+1 показує, як відпочиває. Зокрема, знаменитість продемонструвала, як насолоджувалася неймовірно красивим заходом сонця на пляжі з коханим, продюсером Юрієм Горбуновим. На фото та відео Катя позувала у чорному бікіні. Телеведуча, яка у серпні народила третього сина, засвітила фігуру за чотири місяці після пологів.

Для перегляду гортайте праворуч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

"Ще один захід сонця до колекції спогадів, цього разу тайський", – прокоментувала публікацію Осадча.

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