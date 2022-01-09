Катя Осадча показалася в бікіні за 4 місяці після пологів

Катя Осадча показалася в бікіні за 4 місяці після пологів

Ведуча зробила кадри на тлі неймовірного заходу сонця.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча тішиться відпустці в Таїланді з сім'єю.

Підписникам свого Instagram зірка каналу 1+1 показує, як відпочиває. Зокрема, знаменитість продемонструвала, як насолоджувалася неймовірно красивим заходом сонця на пляжі з коханим, продюсером Юрієм Горбуновим. На фото та відео Катя позувала у чорному бікіні. Телеведуча, яка у серпні народила третього сина, засвітила фігуру за чотири місяці після пологів.

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"Ще один захід сонця до колекції спогадів, цього разу тайський", – прокоментувала публікацію Осадча.

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