Катя Осадчая показалась в бикини через 4 месяца после родов

Ведущая сделала кадры на фоне невероятного заката.
Неизменная ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая радуется отпуску в Таиланде с семьей.
Подписчикам своего Instagram звезда канала 1+1 показывает, как отдыхает. В частности, знаменитость продемонстрировала, как наслаждалась невероятно красивым закатом на пляже с любимым, продюсером Юрием Горбуновым. На фото и видео Катя позировала в черном бикини. Телеведущая, которая в августе родила третьего сына, засветила фигуру через четыре месяца после родов.
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"Еще одна закат в коллекцию воспоминаний, на этот раз тайский", – прокомментировала публикацию Осадчая.
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