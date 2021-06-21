Ксенія Мішина у купальнику еротично вигнулася на яхті

Акторка поділилася пікантними фото.

Відома українська акторка та героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка днями відсвяткувала день народження, продовжує насолоджуватися відпочинком на батьківщині - у Криму.

Так, зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, зроблені під час її морської прогулянки на яхті.

На знімках, переможниця шоу "Танці з зірками" лежачи на палубі позує у купальнику еротично вигнувшись на заході сонця.

instagram.com/misha.k.ua

"Помітила недавно таку закономірність... Якщо щось йде не так, якщо вас намагаються вивести з рівноваги, висмоктати енергію, поруч завжди є те, чим в цю ж хвилину ви можете наповнитися, надихнутися... Ті звичайні речі, пейзажі та "простота", які ми звикли не помічати! У нас завжди є вибір як реагувати і на що витрачати себе і свою енергію!", - зазначила під фото зірка.

instagram.com/misha.k.ua

Шанувальники та колеги оцінили знімки Ксенії, відзначивши її красу.

Така гарна Ксюша!

Ваші пости завжди знаходять відгук у мені, згодна на все сто. Маєте шикарний вигляд

Красунька!

Нагадаємо, не так давно Олександр Еллерт кумедно привітав Ксенію Мішину з днем народження. Гуморист присвятив акторці допис у Мережі.

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