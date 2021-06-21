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Ксения Мишина в купальнике эротично выгнулась на яхте

Ксения Мишина в купальнике эротично выгнулась на яхте

instagram.com/misha.k.ua

Актриса поделилась пикантными фото.

Известная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая   на днях отпраздновала день рождения, продолжает наслаждаться отдыхом на родине — в Крыму.

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанные во время ее морской прогулки на яхте.

На снимках, победительница шоу "Танці з зірками" лежа на палубе позирует в купальнике эротично изогнувшись на закате.

© instagram.com/misha.k.ua
instagram.com/misha.k.ua

"Заметила недавно такую закономерность... Если что-то идет не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться... Те обычные вещи, пейзажи и "простота", которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор как реагировать и на что тратить себя и свою энергию!", — отметила в фото звезда.

© instagram.com/misha.k.ua
instagram.com/misha.k.ua

Поклонники и коллеги оценили снимки Ксении, отметив ее красоту.

  • Такая красивая Ксюша!
  • Ваши посты всегда находят отклик во мне, согласна на все сто. Есть шикарный вид
  • Милашка!

Напомним, не так давно Александр Эллерт смешно поздравил Ксению Мишину с днем рождения. Юморист посвятил актрисе сообщение в Сети.