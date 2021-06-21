Ксения Мишина в купальнике эротично выгнулась на яхте

Актриса поделилась пикантными фото.

Известная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на днях отпраздновала день рождения, продолжает наслаждаться отдыхом на родине — в Крыму.

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанные во время ее морской прогулки на яхте.

На снимках, победительница шоу "Танці з зірками" лежа на палубе позирует в купальнике эротично изогнувшись на закате.

instagram.com/misha.k.ua

"Заметила недавно такую закономерность... Если что-то идет не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться... Те обычные вещи, пейзажи и "простота", которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор как реагировать и на что тратить себя и свою энергию!", — отметила в фото звезда.

instagram.com/misha.k.ua

Поклонники и коллеги оценили снимки Ксении, отметив ее красоту.

Такая красивая Ксюша!

Ваши посты всегда находят отклик во мне, согласна на все сто. Есть шикарный вид

Милашка!

Напомним, не так давно Александр Эллерт смешно поздравил Ксению Мишину с днем рождения. Юморист посвятил актрисе сообщение в Сети.

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