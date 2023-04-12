Куди зникла Оля Фреймут: де перебуває ведуча і чим займається

Українська телеведуча Ольга Фреймут, справжнє прізвище якої Коник, була неабияк затребуваною та популярною на телебаченні у 2010-х роках.

Знаменитість працювала на різних провідних українських телеканалах, вела популярні шоу та мала чималу армію прихильників. Однак згодом популярність Олі почала згасати. Після 2020-го року ведуча взагалі не з'являється на телебаченні та майже нічого про себе не розповідає.

Оля Фреймут / Фото: Instagram Олі Фреймут

Редакція сайту ТСН.ua зібрала все, що відомо про зникнення Олі Фреймут та її теперішнє місце перебування.

Як Оля Фреймут стала популярною на телебаченні

Успішна кар'єра знаменитості на телебаченні почалася від 2008 року. Оля разом з ведучими Сергієм Притулою та Олександром Педаном почала вести ранкове шоу "Підйом" на одному з українських телеканалів. Проєкт вони вели до 2011 року та вважалися "золотою трійкою".

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Фреймут почала й далі розвивати кар'єру ведучою. Вона працювала у різних успішних проєктах, таких як "Ревізор", "Хто зверху?" та інших, отримувала нагороди, такі як "Телезірка", "Телетріумф" та інші, та мала шалену популярність.

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Від 2014 року Оля перейшла на канал "1+1", де почала вести авторське шоу "Інспектор Фреймут". Також Фреймут працювала на таких шоу, як "Голос країни. Перезавантаження", "Маленькі гіганти" та "На ножах". Утім після 2017 року зірка пішла з телеканалу, адже її контракт закінчився.

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Зникнення Олі Фреймут з радарів публічності

Після 2018 року кар'єра телеведучої пішла на спад. Фреймут стала ведучою шоу "Оля", яке було адаптацією відомого американського формату "Шоу Елен Дедженерес". Однак проєкт виявився неуспішним і його закрили через місяць.

Вже 2020 року Фреймут взяла участь у проєкті "Танці з зірками". Хоч перемогу ведучій вибороти не вдалося, утім Оля разом зі своїм партнером Іллею Падзіною протрималася до 10 прямого ефіру.

Після "Танців з зірками" Оля зникла з радарів публічності. Час від часу знаменитість лише нагадувала про себе у соцмережах, а також давала на YouTube-каналах інтерв'ю та вчила правил етикету, через що іноді стала героїнею мемів.

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Де зараз Оля Фреймут та чим вона займається

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, Фреймут взагалі стала уникати публічності. Ще до початку російського вторгнення ведуча разом з двома дітьми поїхала до Франції, де вона хотіла святкувати день народження, яке мало відбутися 25 лютого.

Нині Фреймут перебуває у Великій Британії, де у неї є родичі. Вона живе там з дітьми – сином Валерієм та донькою Євдокією. Подейкують, що чоловік Олі – Володимир Локотко – теж з ними.

Оля Фреймут з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/freimutolia

До речі, за кордоном Фреймут не сидить без роботи. У Великій Британії Оля працює у газеті Sunday Expres, пише у щотижневу колонку новини про Україну.

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Ведуча від початку повномасштабної війни майже нічого не публікує у своїх соцмережах, а особливо щось із особистого контенту. Час від часу знаменитість ділиться дописам про війну в Україні та інформує про різні благодійні збори коштів.

До речі, старша донька Фреймут, яка нині живе у США, теж з-за кордону допомагає рідній країні. Злата давала різні інтерв'ю, а також провела у своїй школі благодійний аукціон, де вдалося зібрати 260 тисяч доларів для українців. Ці кошти пішли на витрати на навчання у США дітей з України.

Оля Фреймут з донькою / Фото: instagram.com/freimutolia

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