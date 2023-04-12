Куда исчезла Оля Фреймут: где находится ведущая и чем занимается

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, настоящая фамилия которой Коник, была очень востребована и популярна на телевидении в 2010-х годах.

Знаменитость работала на разных ведущих украинских телеканалах, вела популярные шоу и у нее была огромная армия поклонников. Однако впоследствии популярность Оли начала угасать. После 2020 года ведущая вообще не появляется на телевидении и почти ничего о себе не рассказывает.

Оля Фреймут / Фото: Instagram Оли Фреймут

Редакция сайта ТСН.ua собрала все, что известно об исчезновении Оли Фреймут и ее нынешнем месте нахождении.

Как Оля Фреймут стала популярной на телевидении

Успешная карьера знаменитости на телевидении началась с 2008 года. Оля вместе с ведущими Сергеем Притулой и Александром Педаном начала вести утреннее шоу "Подъем" на одном из украинских телеканалов. Проект они вели до 2011 года и считались "золотой тройкой".

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Фреймут начала и дальше развивать карьеру ведущей. Она работала в различных успешных проектах, таких как "Ревизор", "Кто сверху?" и других, получала награды, такие как "Телезвезда", "Телетриумф" и другие, и у нее была безумная популярность.

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

С 2014 Оля перешла на канал "1+1", где начала вести авторское шоу "Инспектор Фреймут". Также Фреймут работала на таких шоу, как "Голос країни. Перезавантаження", "Маленькие гиганты" и "На ножах". Впрочем, после 2017 года звезда ушла с телеканала, ведь ее контракт закончился.

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Исчезновение Оли Фреймут из радаров публичности

После 2018 года карьера телеведущей пошла на спад. Фреймут стала ведущей шоу "Оля", которое было адаптацией известного американского формата "Шоу Элен Дедженерес". Однако проект оказался неуспешным и его закрыли спустя месяц.

Уже в 2020 году Фреймут приняла участие в проекте "Танцы со звездами". Хотя победу ведущей завоевать не удалось, впрочем, Оля вместе со своим партнером Ильей Падзиной продержалась до 10 прямого эфира.

После "Танцев со звездами" Оля исчезла из радаров публичности. Иногда знаменитость лишь напоминала о себе в соцсетях, а также давала на YouTube-каналах интервью и учила правилам этикета, из-за чего иногда стала героиней мемов.

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Где сейчас Оля Фреймут и чем она занимается

Когда началась полномасштабная война в Украине, Фреймут вообще стала избегать публичности. Еще до начала российского вторжения ведущая вместе с двумя детьми уехала во Францию, где она хотела праздновать день рождения, которое должно было состояться 25 февраля.

В настоящее время Фреймут находится в Великобритании, где у нее есть родственники. Она живет там с детьми – сыном Валерием и дочерью Евдокией. Поговаривают, что муж Оли – Владимир Локотко – тоже с ними.

Оля Фреймут с мужем и детьми / Фото: instagram.com/freimutolia

Кстати, за границей Фреймут не сидит без работы. В Великобритании Оля работает в газете Sunday Expres, пишет в еженедельную колонку новости об Украине.

Оля Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Ведущая с самого начала полномасштабной войны почти ничего не публикует в своих соцсетях, а особенно что-то из личного контента. Время от времени знаменитость делится постами о войне в Украине и информирует о различных благотворительных сборах средств.

Кстати, старшая дочь Фреймут, которая ныне живет в США, тоже из-за границы помогает родной стране. Злата давала разные интервью, а также провела в своей школе благотворительный аукцион, где удалось собрать 260 тысяч долларов для украинцев. Эти средства пошли на расходы на обучение в США детей из Украины.

Оля Фреймут с дочерью / Фото: instagram.com/freimutolia

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