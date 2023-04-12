Настя Каменских озадачила признанием, что они с Потапом не вместе

Личная жизнь украинских звездных супругов Насти Каменских и Потапа до сих пор для фанатов остается загадкой.

Несмотря на то, что артисты публично утверждают, что в их отношениях вроде бы все хорошо и они не разводятся, тем не менее есть факты, которые говорят обратное.

Так, в распоряжении сайта ТСН.ua оказалась переписка Каменских с одним из представителей СМИ. Журналист обратился к Насте с просьбой обратить внимание Потапа на его сообщение.

Впрочем, певица ошеломила ответом. Настя написала, что не сможет передать Потапу ничего по веской причине: "Мы ведь не вместе сейчас".

Настя Каменских / Фото: ТСН.ua

Отметим, что слухи о том, что в отношениях Насти Каменских и Потапа не все хорошо появились еще в конце прошлого года. Пара резко перестала делиться общим контентом, поздравлять публично друг друга с праздниками и вообще вспоминать вторую половинку. Именно это фанатов и насторожило.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Вскоре экс-подопечная Потапа GIP C обвинила его в сексуальных домогательствах, а известный блогер отметил, что это стало последней каплей для Каменских и она подала на развод.

На недавнем концерте в Киеве артистка сказала, что информация о ее разрыве с Потапом – ложь. Но некоторые из фанатов считают, что певица говорит неправду, потому что просто не хочет привлекать внимание к этой непростой теме.

Потап и Настя Каменских поженились в 2019 году под Киевом

Напомним, что в 2019 году Настя Каменских и Потап устроили пышную свадьбу в Киеве. А за два года до этого пара тайком поженилась в Лас-Вегасе.

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