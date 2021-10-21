Леся Нікітюк похизувалася оригінальними подарунками друзів на 34-річчя

Днями зірка відсвяткувала день народження.

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка днями гучно відсвяткувала 34-річчя, похизувалася своїми подарунками.

Знаменитість влаштувала вечірку у стилі 90-х, куди запросила друзів та колег. Деякі з них підготували презенти до тематики свята. Зокрема, Лесі подарували чайний сервіз.

Подарунки Лесі Нікітюк на день народження / instagram.com/lesia_nikituk

"Цей сервіз нагадує нам, де ми були і з чого ми пили чай. Завжди залишиться в наших серцях", – прокоментувала Нікітюк.

А от одна дуже уважна подруга зірки вирішила здійснити дитячу мрію іменинниці та знайшла їй ляльку Барбі 1987 року випуску, коли і народилася Леся.

Подарунки Лесі Нікітюк на день народження / instagram.com/lesia_nikituk

"Історія про наступний подарунок дуже плачевна особисто для мене. У дитинстві я хотіла ляльку Барбі, але так у мене її не було. Коли я виросла, заробила перші гроші – я купила ляльку, потримала її в руках і подарувала своїй племінниці, тому що Леся – велика дівчинка і ляльками вона не бавиться. І от одна моя подруга почула цю історію, знайшла на аукціоні ляльку Барбі 1987 року випуску і тепер вона у мене. Це надзвичайно круто!" – поділилася знаменитість.

Одразу двоє друзів подарували Лесі штопори. Також іменинниці вручили халатик, дорогоцінні прикраси та шкатулку, куди Леся вже поклала новенькі кільце-трансформер, яке перетворюється в підвіску, а також підвіску і сережки з малахітом.

Подарунки Лесі Нікітюк на день народження / instagram.com/lesia_nikituk

Подарунки Лесі Нікітюк на день народження / instagram.com/lesia_nikituk

Подарунки Лесі Нікітюк на день народження / instagram.com/lesia_nikituk

Подарунки Лесі Нікітюк на день народження / instagram.com/lesia_nikituk

"Ну, і яка ж вечірка 90-х без такого подарунку. Мама Кет мені презентувала дві подушечки і ковдру, щоб Лесічка солодко спала", – показала вона.

Подарунки Лесі Нікітюк на день народження / instagram.com/lesia_nikituk

Також іменинницю засипали розкішними букетами квітів.

Подарунки Лесі Нікітюк на день народження / instagram.com/lesia_nikituk

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