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Іменинник Дмитро Гордон без сорочки пограв оголеними грудьми на камеру

Іменинник Дмитро Гордон без сорочки пограв оголеними грудьми на камеру

Іменинник Дмитро Гордон без сорочки пограв оголеними грудьми на камеру

Журналіст продемонстрував прокачані м'язи.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон не припиняє дивувати своїх прихильників.

Так, на честь свого 54-річчя, яке зірка святкує сьогодні, 21 жовтня, він запустив цікавий челендж. На сторінці в Instagram іменинник запостив відео, на якому постав без верхньої частини одягу.

У такому вигляді Гордон закликав підписників показати, як вони вміють "грати грудьми". Своєю чергою, й сам Дмитро похизувався можливостями м'язів свого бюсту.

"У свій день народження запускаю челендж "Пограй грудьми". Хлопчики і дівчатка, приєднуйтесь!" – закликав ведучий.

Авторкою відео у Instagram Гордона стала його дружина Олеся Бацман. За кадром вона голосно сміється і запитує у чоловіка: "А які м'язи в тебе ще грають?".

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