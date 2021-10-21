Іменинник Дмитро Гордон без сорочки пограв оголеними грудьми на камеру

Журналіст продемонстрував прокачані м'язи.
Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон не припиняє дивувати своїх прихильників.
Так, на честь свого 54-річчя, яке зірка святкує сьогодні, 21 жовтня, він запустив цікавий челендж. На сторінці в Instagram іменинник запостив відео, на якому постав без верхньої частини одягу.
У такому вигляді Гордон закликав підписників показати, як вони вміють "грати грудьми". Своєю чергою, й сам Дмитро похизувався можливостями м'язів свого бюсту.
"У свій день народження запускаю челендж "Пограй грудьми". Хлопчики і дівчатка, приєднуйтесь!" – закликав ведучий.
Авторкою відео у Instagram Гордона стала його дружина Олеся Бацман. За кадром вона голосно сміється і запитує у чоловіка: "А які м'язи в тебе ще грають?".
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