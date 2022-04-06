Макс Барських з автоматом у руках показався на полігоні

Макс Барських з автоматом у руках показався на полігоні

Артист вирушив на військові навчання.

Український співак Макс Барських 3 квітня вирушив на військові навчання.

Днями виконавець показав, як минає його підготовка. На сторінці в Instagram Барських запостив знімок, де він стоїть у військовій формі з автоматом у руках. Світлина була зроблена на полігоні:

"Сьогодні був на полігоні, ознайомився зі зброєю", - розповів про перебіг військових навчань Макс.

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

Зіркові колеги підтримали Барських та пишаються його позицією. Захоплення співаком висловили Оля Полякова, Даша Астаф'єва, Злата Огнєвіч, Аліна Байкова та багато інших.

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни Росії проти України Макс Барських записав звернення до росіян і заявив, що "Територія РФ викреслюється з його географії". Згодом артист заборонив використовувати його музику у Росії. Тиждень тому Барських виступив для переселенців у Львові.

Читайте також: