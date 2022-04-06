Макс Барских с автоматом в руках показался на полигоне

Макс Барских с автоматом в руках показался на полигоне

Артист отправился на военные учения.

Украинский певец Макс Барских 3 апреля отправился на военные учения.

На днях исполнитель показал, как идет его подготовка. На странице в Instagram Барских запостил снимок, где он стоит в военной форме с автоматом в руках. Фотография была сделана на полигоне:

"Сегодня был на полигоне, ознакомился с оружием", — рассказал о ходе военных учений Макс.

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Звездные коллеги поддержали Барских и гордятся его позицией. Восторг певцом выразили Оля Полякова, Даша Астафьева, Злата Огневич, Алина Байкова и многие другие.

Отметим, что с началом полномасштабной войны России против Украины Макс Барских записал обращение к россиянам и заявил, что "Территория РФ вычеркивается из его географии". Впоследствии артист запретил использовать его музыку в России. Неделю назад Барских выступил для переселенцев во Львове.

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