MARUV нарвалася на критику через відверті пестощі з подругою в бікіні

MARUV нарвалася на критику через відверті пестощі з подругою в бікіні

Артистка відповіла хейтерам.

Співачка MARUV, яка нещодавно виступила в Росії на "Пісні року", нарвалася на критику через відверте відео з подругою.

У своєму Instagram 30-річна артистка запостила ролик, який зняла під час відпочинку у теплих краях. На ньому виконавиця у бікіні пестить колегу по стегну та нахиляється до її обличчя, імітуючи поцілунок.

"Скоро зимові канікули і я на них дуже сильно чекаю! Тому що наступного року я загадала собі багато мандрівок, особливо на зимові канікули. Хто куди збирається на відпочинок? — підписала публікацію зірка.

Віддані фанати знаменитості позитивно відгукнулися на гарячий контент. Втім, були і ті, хто розкритикував дівчат та таку пристрасть.

Пропаганда бл**ства

Огидно, вульгарно

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Співачка не змовчала і дала різку відповідь у сторіз.

"Одні надумали собі те, чого немає, у других викликало огиду дві красиві дівчата, які позують на камеру, а треті кричать: "аморально", хоча я більш ніж впевнена, що ті, хто це кричать, або в молодості брали за обидві щоки за БК і давали кому потрапило за пляшку пива, або дуже хочуть таке", – написала вона.

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, артистка неодноразово потрапляла в скандали стосовно своїх виступів у Росії та неоднозначних відповідей на запитання "Чий Крим".

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