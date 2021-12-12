MARUV нарвалася на критику через відверті пестощі з подругою в бікіні

Артистка відповіла хейтерам.
Співачка MARUV, яка нещодавно виступила в Росії на "Пісні року", нарвалася на критику через відверте відео з подругою.
У своєму Instagram 30-річна артистка запостила ролик, який зняла під час відпочинку у теплих краях. На ньому виконавиця у бікіні пестить колегу по стегну та нахиляється до її обличчя, імітуючи поцілунок.
"Скоро зимові канікули і я на них дуже сильно чекаю! Тому що наступного року я загадала собі багато мандрівок, особливо на зимові канікули. Хто куди збирається на відпочинок? — підписала публікацію зірка.
Віддані фанати знаменитості позитивно відгукнулися на гарячий контент. Втім, були і ті, хто розкритикував дівчат та таку пристрасть.
- Пропаганда бл**ства
- Огидно, вульгарно
- Уже перебір. Не розчаровуйте
- Як вже набридли голі дупи в Instagram
Співачка не змовчала і дала різку відповідь у сторіз.
"Одні надумали собі те, чого немає, у других викликало огиду дві красиві дівчата, які позують на камеру, а треті кричать: "аморально", хоча я більш ніж впевнена, що ті, хто це кричать, або в молодості брали за обидві щоки за БК і давали кому потрапило за пляшку пива, або дуже хочуть таке", – написала вона.
Нагадаємо, артистка неодноразово потрапляла в скандали стосовно своїх виступів у Росії та неоднозначних відповідей на запитання "Чий Крим".
Читайте також: