Меган Фокс кардинально змінила колір волосся

Зірка більше не брюнетка.
Голлівудська акторка Меган Фокс кардинально змінила свій імідж.
Так, акторка пофарбувала волосся в інший колір. Нині Меган не брюнетка, а блондинка. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram та опублікувала відповідне фото.
"Ось такий вигляд має донька диявола", - підписала допис акторка.
До слова, на такі зміни Меган наважилась заради знімань у фільмі "Джоні і Клайд". В стрічці акторка зіграє роль кримінальної авторитетки, на яку полюють серійні вбивці.
Планується, що фільм вийде на великі екрани навесні 2022 року.
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