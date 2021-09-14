Michelle Andrade потішила відео, як плавала зі свинями у Карибському морі

Michelle Andrade потішила відео, як плавала зі свинями у Карибському морі

Ведуча подорожує Гондурасом.

Українська співачка болівійського походження, телеведуча Michelle Andrade потішила фоловерів милими кадрами.

Так, під час знімань тревел-шоу в Гондурасі зірка поплавала у Карибському морі зі свинями. Відповідними фото та відео артистка поділилася у своєму Instagram. Мішель не приховувала свого захоплення від купання із тваринками.

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"Усі нормальні люди плавають з дельфінами, з рибками, з китами, з черепашками, навіть з акулами! А я вирішила вперше пірнути в Карибське море і поплавати зі свинками! Запам'ятаю на все життя!" – поділилася емоціями зірка.

У коментарях юзери написали, що публікація їх неабияк потішила.

Ви такі милі

Клас!

Прикольно

Яка ви щаслива на цьому відео

Нагадаємо, Ольга Сумська поділилася архівним фото, на якому вона 20-річна позує в купальнику. На знімку артистка зображена на тлі річки.

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