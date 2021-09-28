Michelle Andrade знялася для Playboy та засвітила пишні груди

Артистка наважилась на відверті знімання.

Українська співачка болівійського походження, телеведуча Michelle Andrade знялася для еротичного чоловічого журналу.

Так, знаменитість прикрасила український глянець Playboy. Про це вона написала у своєму Instagram та опублікувала декілька кадрів. На фото зірка постала в чорному шкіряному костюмі. На деяких світлинах виконавиця розстебнула жакет та показала свої пишні груди.

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Задля фотосесії Michelle приміряла образ зухвалої рудоволосої дівчини з довгою зачіскою.

"Чому б у вівторок не влаштувати трохи пожежі", - грайливо підписала фото артистка.

Шанувальники не стали приховувати емоцій і зауважили, що така відвертість дуже їй личить. Хоча деякі й не оцінили нові фото:

Від вас такого не очікувала. Я думала ви не така. Шкода!

Я отримав достатню кількість естетичного задоволення. Ти дуже гарна!

Вас Каменських вкусила?

Це дуже гаряче!

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва ефектною червоною сукнею підкреслила бюст. Зірка поділилася новими знімками.

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