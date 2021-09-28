Студента, який кинув яйце в Макрона, відправили до психлікарні

Студента, який кинув яйце в Макрона, відправили до психлікарні

Йому інкримінують "навмисне насильство над особою, наділеною державною владою".

Дев'ятнадцятирічного студента, який вчора кинув яйце в президента Франції Еммануеля Макрона, відправили до психіатричної лікарні.

Про це інформує телеканал BFM.

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"На прохання прокуратури Ліона хлопець пройшов психіатричну експертизу, яка вирішила, що рішення про його арешт має бути скасовано і що нападника потрібно госпіталізувати", — йдеться у повідомленні.

Студента відправили до психіатричної лікарні Вінатьє в Броне, що на схід від Ліона. До цього часу 19-річний студент не перебував в полі зору поліції. Йому інкримінують "навмисне насильство над особою, наділеною державною владою".

Нагадаємо, що на виставці Eurexpo у французькому Ліоні в президента Еммануеля Макрона жбурнули яйцем.

Це не перший випадок нападу на Макрона в нинішньому році. У червні Макрона публічно вдарив по обличчю довговолосий невідомий чоловік. Сталося це під час візиту до департаменту Дром на південному сході Франції.

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