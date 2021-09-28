Студента, який кинув яйце в Макрона, відправили до психлікарні

Йому інкримінують "навмисне насильство над особою, наділеною державною владою".
Дев'ятнадцятирічного студента, який вчора кинув яйце в президента Франції Еммануеля Макрона, відправили до психіатричної лікарні.
Про це інформує телеканал BFM.
"На прохання прокуратури Ліона хлопець пройшов психіатричну експертизу, яка вирішила, що рішення про його арешт має бути скасовано і що нападника потрібно госпіталізувати", — йдеться у повідомленні.
Студента відправили до психіатричної лікарні Вінатьє в Броне, що на схід від Ліона. До цього часу 19-річний студент не перебував в полі зору поліції. Йому інкримінують "навмисне насильство над особою, наділеною державною владою".
Нагадаємо, що на виставці Eurexpo у французькому Ліоні в президента Еммануеля Макрона жбурнули яйцем.
Це не перший випадок нападу на Макрона в нинішньому році. У червні Макрона публічно вдарив по обличчю довговолосий невідомий чоловік. Сталося це під час візиту до департаменту Дром на південному сході Франції.