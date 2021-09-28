Студента, бросившего яйцо в Макрона, отправили в психбольницу

Ему инкриминируют "умышленное насилие над личностью, наделенной государственной властью".
Девятнадцатилетнего студента, который вчера бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, отправили в психиатрическую больницу.
Об этом сообщает телеканал BFM.
"По просьбе прокуратуры Лиона парень прошел психиатрическую экспертизу, которая решила, что решение о его аресте должно быть отменено и нападающего нужно госпитализировать", — говорится в сообщении.
Студента отправили в психиатрическую больницу Винатье в Броне, что к востоку от Лиона. К этому времени 19-летний студент не находился в поле зрения полиции. Ему инкриминируют "умышленное насилие над личностью, наделенной государственной властью".
Напомним, что на выставке Eurexpo во французском Лионе у президента Эммануэля Макрона бросили яйцом.
Это не первый случай нападения на Макрона в нынешнем году. В июне Макрона публично ударил по лицу длинноволосый неизвестный мужчина. Произошло это во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции.