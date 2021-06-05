Моргенштерн спричинив скандал на російській премії та оголив сідниці

Артиста обурило, що переможцем у номінації "Найкращий виконавець" став не він.

Російський репер Моргенштерн, якого днями оштрафували за пропаганду наркотиків, спричинив скандал на російській премії.

Так, на премії "Муз-ТВ" артист, який приїхав на церемонію на інвалідному візку, спершу відмовився безкоштовно спілкуватися із ведучою Ксенією Собчак, передає Telegram-канал "Культурная прачечная".

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"Мене всі бояться. Я думала, що Моргенштерн смілива людина: на візку приїхав, періодично якісь виходи робить, але ні, на мене у нього сміливості не вистачає", - прокоментувала Собчак.

А от під час оголошення переможця в номінації "Найкращий виконавець", яким став Олександр Ревва, він же Артур Пиріжков, скандальний репер вискочив на сцену і почав вимагати, щоб глядачі вирішили, хто кращий - він чи Ревва. Алішер Валєєв (справжнє ім’я Моргенштерна – Ред.) додав, що заборонено нагороджувати ведучого премії.

У відповідь на це Собчак запропонувала спершу перевірити артиста на наркотики, зазначивши, що "судячи по очах, Моргенштерн його не пройде". Такий закид зірка не прокоментував, втім, продовжив нецензурно висловлюватися щодо премії.

Під час фінального виступу знаменитість оголив сідниці. Ці моменти вирізали з ефіру.

Нагадаємо, нещодавно російського репера Моргенштерна внесли до "чорного списку" Мінкульту. Згодом артист відреагував на на це, а у СБУ пояснили, чому репер потрапив до списку.

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