Анастасія Приходько у спідньому та прозорому халатику випустила нову пісню

Артистка представила першу за три роки композицію "Подруга".

Українська співачка Анастасія Приходько вперше за три роки представила нову композицію "Подруга".

Новий трек артистка присвятила жіночій дружбі і всім дівчатам, які мали невдалі стосунки, та яким зраджували їхні кохані.

"У кожної дівчини має бути подруга, з якою вона може випити вина, поговорити по душам та яка підтримає у складний момент життя. Хочеться нагадати всім жінкам, що потрібно себе цінувати, не витрачати сили та енергію на чоловіків, які вас не варті або нехтують вашими почуттями. Важливо цінувати себе і не забувати про своїх друзів, які часто відходять на другий план, коли ви захоплені стосунками", - коментує Анастасія.

Нова пісня артистки дуже не характерна для її репертуару та відрізняється від попередніх композицій. Автором тексту та музики є Дмитро Сисоєв, відомий своїми хітами, написаними для багатьох українських артистів, а саунд-продюсером став близький товариш співачки Андрій Ігнатченко.

instagram.com/prykhodko_official

Найближчим часом Приходько обіцяє прдставити кліп на пісню "Подруга", у якому головні ролі зіграли її друзі - телеведуча Олена Філонова, шоумен Дядя Жора, травесті-діва Монро та блогер Олег Машуковський.

Це перша пісня Анастасії після трирічної паузи в кар'єрі. Артистка зізнається, що після народження третьої дитини у неї відкрилося нове дихання у творчості і вона практично записала альбом, який фанати зможуть почути вже 2022 року.

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