Наталка Денисенко оскандалилася через копіювання прикраси: акторка назвала ціну оригіналу зависокою

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Акторка Наталка Денисенко опинилася в центрі скандалу через тіару, яку назвали копією авторської прикраси популярного українського бренду, а сама акторка пояснила, чому відмовилася від оригіналу за 8 тисяч гривень.

Українська акторка наробила галасу після появи на відкритті Одеського міжнародного кінофестивалю. Увагу привернула не лише її сукня, а й незвична прикраса на голові. Засновниця відомого бренду Надія Шаповал заявила, що дизайн тіари, яку одягла Денисенко, практично відтворює її авторську роботу. За словами майстрині, команда акторки спершу зверталася до неї з проханням надати оригінальну прикрасу. Однак виріб виявився надто крихким для оренди та повторного використання. Згодом, як стверджує Шаповал, для зірки виготовили дуже схожу прикрасу в іншої майстрині.

Реклама

«Після цього була придбана інша прикраса й відтворений наш дизайн. Для мене це не питання конкуренції. Це питання авторства й етики», — написала Шаповал.

Реклама

Допис Надії Шаповал / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко вже відреагувала на звинувачення та запевнила, що не намагалася видати чужу ідею за власну. Акторка підтвердила, що справді спершу цікавилася можливістю орендувати прикрасу, однак названу вартість вважала зависокою для аксесуара, який потрібен лише на один вечір.

«Перед подією я звернулася до вас щодо можливості взяти ваш віночок, але 8000 тис було для мене задорого для одного виходу. через деякий час ви запропонували подарувати мені його, за що я щиро вдячна, але на той момент я вже замовила прикрасу, використовуючи ваші фото лише як референс подібної форми», — написала Наталка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

За її словами, пізніше їй запропонували отримати оригінальний виріб у подарунок, але на той момент вона вже замовила іншу прикрасу. Денисенко наголосила, що фото авторської тіари використовувалося лише як орієнтир для майстрині, а про створення схожого вінка вона нібито повідомляла Шаповал заздалегідь.

«Тобто мені зробили схожий віночок. І я навіть попередила вас, що майстриня робить мені такий віночок! В мене є скрін переписки. Я не мала наміру копіювати вашу роботу, привласнювати авторство чи використовувати її комерційно, вінок був створений виключно для однієї події. Ви знали про це», — написала Денисенко.

Реклама

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Водночас пояснення акторки лише підігріло обговорення в Мережі. Частина користувачів звернула увагу, що Денисенко фактично підтвердила: для створення її прикраси використовували дизайн авторського виробу як референс. Інші ж запитали, чому акторка поки не показала скриншоти листування, про які згадала у своїй відповіді.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко зізналася, що відбувається в її стосунках з Юрієм Ярошенком після весілля.

Новини партнерів