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Назар Задніпровський згадав, як надзюрив на станції метро

Назар Задніпровський згадав, як надзюрив на станції метро

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Назар Задніпровський згадав, як надзюрив на станції метро

Назар Задніпровський

Це було за студентських часів артиста.

Український актор, зірка стрічки "Скажене Весілля" Назар Задніпровський пригадав свої буремні студентські роки.

У програмі "Світське життя" народний артист пригадав, що за витівки його одного разу з другом навіть забрали до поліції. Тоді студенти зачудували на стації метро:

"Випивші були. Козацький напій. І станція метро, і на станції метро… ну… попісяли. Мороз, зима. І тут дихає мені в отвір паху, дивлюся, вівчарка, а над нею міліціонер. Мій друг каже: "Тікаємо". Я кажу: "Куди тікаємо?". І нас у відділок в метро. І нас мурижили, штраф", - пригадав ті часи Задніпровський.

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Актор зізнався, що нещодавно і йому доводилося звертатися до поліції. Виявляється, артист робив ремонт у своєму житлі і натрапив на недобросовісного виконроба. Чоловік взяв гроші за ремонт і втік.

"Звертався, це зв'язано з ремонтом, з майстром. З кидаловом. Так, Сергій Миколайович, дай бог вам здоров'я, мандрів вам. Десь ви в Чехії…", - сказав Задніпровський.

Врешті Задніпровському разом з дружиною порадили іншого професіонала, який вчасно доробив ремонт:

"Ми з дружиною нещодавно і входини робили. Тобто так, слава богу. Крім новорічних свят були й з цим пов'язані алкогольні удари", - поділився актор.

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