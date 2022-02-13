Назар Заднепровский вспомнил, как "напрудил" на станции метро

Это было в студенческие времена артиста.

Украинский актер, звезда ленты "Бешеная Свадьба" Назар Заднепровский вспомнил свои бурные студенческие годы.

В программе "Светская жизнь" народный артист вспомнил, что за проделки его однажды с другом даже забрали в полицию. Тогда студенты удивили на станции метро:

"Выпившие были. Казацкий напиток. И станция метро, и на станции метро… ну… пописали. Мороз, зима. И тут дышит мне в отверстие паха, смотрю, овчарка, а над ней милиционер. Мой друг говорит: "Бежим". Я говорю: "Куда бежим?". И нас в отделение в метро. И нас мурыжили, штраф", — вспомнил те времена Заднепровский.

Назар Заднепровский рассказал о случаях с полицией из собственной жизни

Актер признался, что недавно и ему приходилось обращаться в полицию. Оказывается, артист делал ремонт в своем жилище и наткнулся на недобросовестного прораба. Мужчина взял деньги за ремонт и скрылся.

"Обращался, это связано с ремонтом, с мастером. С кидаловом. Да, Сергей Николаевич, дай бог вам здоровья, путешествий вам. Где-то вы в Чехии…", — сказал Заднепровский.

Наконец, Заднепровскому вместе с женой посоветовали другого профессионала, который вовремя доделал ремонт:

"Мы с женой недавно и новоселье делали. То есть да, слава богу. Кроме новогодних праздников были и с этим связаны алкогольные удары", — поделился актер.

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