Оксана Гутцайт неочікувано зробила заяву про Машу Єфросиніну, яку звинувачують у нещирості

Оксана Гутсайт та Маша Єфросиніна

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Телеведуча Оксана Гутцайт висловилася про Машу Єфросиніну та відреагувала на закиди про її нібито нещирість.

Останнім часом у Мережі дедалі частіше обговорюють характер і поведінку Маші Єфросиніної. Чимало публічних людей уже встигли поділитися власними враженнями про ведучу. Однак Оксана Гутцайт має зовсім іншу думку. Ба більше, вона добре знає Єфросиніну не лише як медійну особистість, а й як колегу. Саме тому телеведуча не погоджується з поширеними чутками.

«Ми знайомі особисто. Ми працювали певний час на одному каналі. Ні, я не поділяю цю думку. Я вважаю, що вона дівчина щира. Вона дуже розумна. Я люблю розумних людей. Вона знає, де, як, з ким себе поводити і як говорити. Тому ні, я цю думку не поділяю», — зазначила Гутцайт РБК-Україна.

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Оксана Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

За словами телеведучої, багато хто може сприймати стриманість або вміння поводитися відповідно до ситуації як нещирість. Втім, на її переконання, саме це є ознакою вихованості та професіоналізму. До того ж Оксана зізналася, що вже давно стежить за сторінкою Маші в соцмережах і завжди отримує від її контенту позитивні емоції.

«Мені подобається за нею спостерігати, подобається те, що вона транслює. У мене ніколи не виникало відчуття, що вона нещира», — додала ведуча.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно Оксана Гутцайт показала себе в молодості та як виходила заміж 25 років тому.

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