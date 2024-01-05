Олександр Еллерт повідомив про горе в родині

Український шоумен та ексбойфренд акторки Ксенії Мішиної Олександр Еллерт повідомив про смерть бабусі.

Рідна людина шоумена пішла на 78-му році життя. За словами Олександра, вона страждала від деменції. І останні чотири роки взагалі не пам'ятала. Сумною звісткою ексбойфренд Мішиної поділився у своєму Instagram.

"Моя бабуся померла. У 78 років виходить… Останні роки чотири через деменцію нічого не пам'ятала. На її сон пішло 22 роки. Прощавай, Ба", - написав Еллерт.

До того ж Олександр закликав своїх шанувальників цінувати всіх членів родини й своє близьке оточення загалом. І додав своє чорно-біле фото, вочевидь, зроблене в Америці.

Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Цікаво, що до цієї публікації блогер заборонив писати коментарі.

До слова, попрощатися з бабусею Еллерту так і не вдалося. Шоумен вже тривалий час перебуває за кордоном.

Нагадаємо, фани Олександра Еллерта нещодавно поцікавилися, як йому все ж вдалося виїхати з України до США під час повномасштабної війни, і чому він розмовляє російською. Своєю чергою, шоумен відповів доволі агресивно.

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