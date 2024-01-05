Александр Эллерт сообщил о горе в семье

Украинский шоумен и экс-бойфренд актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт сообщил о смерти бабушки.

Родной человек шоумена ушел на 78-м году жизни. По словам Александра, у нее была деменция. И последние четыре года вообще не помнила. Печальным известием экс-бойфренд Мишиной поделился в своем Instagram.

"Моя бабушка умерла. В 78 лет получается… Последние четыре года из-за деменции ничего не помнила. На ее сон ушло 22 года. Пока, Ба", - написал Эллерт.

К тому же Александр призвал своих поклонников ценить всех членов семьи и свое близкое окружение в целом. И добавил свое черно-белое фото, очевидно, сделанное в Америке.

Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Интересно, что к публикации блогер запретил писать комментарии.

К слову, попрощаться с бабушкой Эллерту так и не удалось. Шоумен уже длительное время находится за границей.

Напомним, фаны Александра Эллерта недавно поинтересовались, как ему все же удалось выехать из Украины в США во время полномасштабной войны, и почему он говорит по-русски. В свою очередь, шоумен ответил довольно агрессивно.

Читайте также: