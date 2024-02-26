Олександр Педан розповів про взаємини з Юрієм Ткачем: "Сварки були"

Уже наступної неділі, 10 березня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нового сезону великого патріотичного шоу "Я люблю Україну", новим капітаном якого став Олександр Педан.

Телеведучий позмагається у знанні України з гумористом та актором Юрієм Ткачем. І якщо у реальному житті вони добрі друзі, то на знімальному майданчику – суперники. Тож у новому сезоні шоу "Я люблю Україну" на глядачів чекає азартна гра та справжня конкуренція.

"Ми з Юрою в дуже класних стосунках, ми товаришуємо. Але коли виходиш на майданчик – все, я вмикаюся у гру. Тому ми, звичайно ж, не билися, але сварки були", – чесно зізнався Олександр Педан.

Юрій Ткач

Однак, незалежно від результату гри та прихильності колеса фортуни, знімання проєкту "Я люблю Україну" приносять йому лише задоволення. Олександр Педан любить кидати собі виклики, тож його нова ціль – "прокачати" знання з історії України.

"Мені настільки подобається. Я людина азартна. До того ж останні кілька років я намагаюся вивчити історію України. А це неможливо, адже історію України можна вчити все життя. Тому у проєкті "Я люблю Україну" я поєдную корисне з приємним – і граю, і продовжую вивчати Україну. Інколи у мене є знання, які допомагають нам зіграти класно, а інколи дізнаєшся такі круті факти, що волосся дибки стає", – поділився Олександр Педан.

Олександр Педан

"Я люблю Україну" – розважально-пізнавальний проєкт про Україну, українську культуру, мову, тисячолітню історію, невичерпні традиції та відомих особистостей. Найпопулярніша українська вікторина з яскравими конкурсами, дружнім азартом, непідробними емоціями та зірковими учасниками.

Щовипуску до Олександра Педана та Юрія Ткача приєднаються улюблені знаменитості, які разом з ведучою Ксенією Мішиною знову і знову закохуватимуться в Україну. Не пропустіть найпатріотичнішу прем'єру цієї весни 10 березня о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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