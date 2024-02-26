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Олександр Педан розповів про взаємини з Юрієм Ткачем: "Сварки були"

Олександр Педан розповів про взаємини з Юрієм Ткачем: "Сварки були"

Олександр Педан, Юрій Ткач

Ведучі стали суперниками на знімальному майданчику.

Уже наступної неділі, 10 березня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нового сезону великого патріотичного шоу "Я люблю Україну", новим капітаном якого став Олександр Педан.

Телеведучий позмагається у знанні України з гумористом та актором Юрієм Ткачем. І якщо у реальному житті вони добрі друзі, то на знімальному майданчику – суперники. Тож у новому сезоні шоу "Я люблю Україну" на глядачів чекає азартна гра та справжня конкуренція.

"Ми з Юрою в дуже класних стосунках, ми товаришуємо. Але коли виходиш на майданчик – все, я вмикаюся у гру. Тому ми, звичайно ж, не билися, але сварки були", – чесно зізнався Олександр Педан.

Юрій Ткач / ©
Юрій Ткач

Однак, незалежно від результату гри та прихильності колеса фортуни, знімання проєкту "Я люблю Україну" приносять йому лише задоволення. Олександр Педан любить кидати собі виклики, тож його нова ціль – "прокачати" знання з історії України.

"Мені настільки подобається. Я людина азартна. До того ж останні кілька років я намагаюся вивчити історію України. А це неможливо, адже історію України можна вчити все життя. Тому у проєкті "Я люблю Україну" я поєдную корисне з приємним – і граю, і продовжую вивчати Україну. Інколи у мене є знання, які допомагають нам зіграти класно, а інколи дізнаєшся такі круті факти, що волосся дибки стає", – поділився Олександр Педан.

Олександр Педан / ©
Олександр Педан

"Я люблю Україну" – розважально-пізнавальний проєкт про Україну, українську культуру, мову, тисячолітню історію, невичерпні традиції та відомих особистостей. Найпопулярніша українська вікторина з яскравими конкурсами, дружнім азартом, непідробними емоціями та зірковими учасниками.

Щовипуску до Олександра Педана та Юрія Ткача приєднаються улюблені знаменитості, які разом з ведучою Ксенією Мішиною знову і знову закохуватимуться в Україну. Не пропустіть найпатріотичнішу прем'єру цієї весни 10 березня о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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