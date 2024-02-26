Александр Педан рассказал о взаимоотношениях с Юрием Ткачем: "Ссоры были"

Уже в следующее воскресенье, 10 марта, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона большого патриотического шоу "Я люблю Украину", новым капитаном которого стал Александр Педан.

Телеведущий сразится в знании Украины с юмористом и актером Юрием Ткачем. И если в реальной жизни они хорошие друзья, то на съемочной площадке соперники. Поэтому в новом сезоне шоу "Я люблю Украину" зрителей ждет азартная игра и настоящая конкуренция.

"Мы с Юрой в очень классных отношениях, мы дружим. Но когда выходишь на площадку – все, я включаюсь в игру. Поэтому мы, конечно, не дрались, но ссоры были", – честно признался Александр Педан.

Юрий Ткач

Однако, независимо от результата игры и приверженности колеса удачи, съемки проекта "Я люблю Украину" доставляют ему только удовольствие. Александр Педан любит бросать себе вызовы, поэтому его новая цель – прокачать знания с истории Украины.

"Мне настолько нравится. Я человек азартный. К тому же последние несколько лет я пытаюсь выучить историю Украины. А это невозможно, ведь историю Украины можно учить всю жизнь. Поэтому в проекте "Я люблю Украину" я сочетаю полезное с приятным – и играю, и продолжаю изучать Украину. Иногда у меня есть знания, которые помогают нам сыграть классно, а иногда узнаешь такие крутые факты, что волосы дыбом становятся", – поделился Александр Педан.

Александр Педан

"Я люблю Украину" – развлекательно-познавательный проект об Украине, украинской культуре, языке, тысячелетней истории, неисчерпаемых традициях и известных личностях. Самая популярная украинская викторина с яркими конкурсами, дружеским азартом, неподдельными эмоциями и звездными участниками.

Каждый выпуск к Александру Педану и Юрию Ткачу присоединятся любимые знаменитости, которые вместе с ведущей Ксенией Мишиной снова и снова будут влюбляться в Украину. Не пропустите патриотическую премьеру этой весной 10 марта в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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