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Олександра Заріцька приголомшила, на скільки кіло їй вдалося схуднути за рік

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Олександра Заріцька приголомшила, на скільки кіло їй вдалося схуднути за рік

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Зірка серйозно зайнялася своєю фігурою.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька минулого року почала худнути.

При чому звернути увагу на свій зовнішній вигляд зірка вирішила ще під час участі у проєкті "Танці з зірками". Після шоу виконавиця продовжила й далі виконувати фізичні навантаження, зокрема, Олександра знову зайнялася танцями. Окрім цього, Заріцька консультується з дієтологом.

Олександра Заріцька займається танцями / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька займається танцями / instagram.com/kazka.band

"Зараз я знову починаю танцювати. Я танцюю по три-чотири години три рази на тиждень", - розповіла Саша в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Як зізнається співачка, за минулий рік їй вдалося скинути 30 кіло. Втім, на цьому зірка не планує зупинятися. Так, вона й надалі буде демонструвати чудові результати свого схуднення.

До речі, Олександра додала, що вирішила худнути не через критику суспільства.

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