Олександра Заріцька приголомшила, на скільки кіло їй вдалося схуднути за рік

Зірка серйозно зайнялася своєю фігурою.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька минулого року почала худнути.
При чому звернути увагу на свій зовнішній вигляд зірка вирішила ще під час участі у проєкті "Танці з зірками". Після шоу виконавиця продовжила й далі виконувати фізичні навантаження, зокрема, Олександра знову зайнялася танцями. Окрім цього, Заріцька консультується з дієтологом.
"Зараз я знову починаю танцювати. Я танцюю по три-чотири години три рази на тиждень", - розповіла Саша в програмі "Неймовірна правда про зірок".
Як зізнається співачка, за минулий рік їй вдалося скинути 30 кіло. Втім, на цьому зірка не планує зупинятися. Так, вона й надалі буде демонструвати чудові результати свого схуднення.
До речі, Олександра додала, що вирішила худнути не через критику суспільства.
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