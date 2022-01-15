Модний дім Balmain випустив лімітовану колекцію, присвячену ляльці Barbie

Речі виконані в яскравих рожевих кольорах і натхненні образами та всесвітом найзнаменитішої ляльки.

У французького модного будинку Balmain нова колаборація, але не з черговим брендом, а з виробником іграшок Mattel. Лімітовану колекцію креативний дизайнер бренду Олів'є Рустен створив, надихнувшись Barbie – найвідомішою лялькою у світі.

Колекція включає гендерно-нейтральні речі, виконані в рожевому кольорі. Олів'є Рустен та його команда дизайнерів Balmain під час роботи також надихалися всесвіту ляльки Барбі. Всі речі колекції прикрашені логотипом Balmain, що стилізується під логотип Barbie, а сумки нагадують більше фірмові коробки від ляльок.

Balmain x Barbie / Getty Images

Також у колекцію увійшли знакові для Balmain речі та аксесуари з принтом Labyrinth, який розробив засновник Модного дому П'єр Бальман у 1970-х роках.

Balmain x Barbie / Getty Images

"Для цієї співпраці ми опираємося на новий французький стиль найостанніших колекцій Balmain, ще раз демонструючи, що Balmain надихається справді різноманітною та захопливою красою, яку можна знайти на сьогоднішніх паризьких бульварах та проспектах. Ця колекція також відкидає будь-які довільні гендерні обмеження – це майже 100% колекція унісекс. Бо, як показує сьогоднішня Barbie, нас більше ніщо не стримує!" — Олів'є Рустен.

Balmain x Barbie / Getty Images

Balmain x Barbie / Getty Images

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