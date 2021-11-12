Помер відомий російський гуморист Віктор Коклюшкін

Артиста не стало на 76-му році життя.

Відомий російський сатирик Віктор Коклюшкін помер.

Низка РосЗМІ повідомляє, що життя гумориста забрала гостра серцева недостатність. Письменнику-сатирику було 75 років.

Зазначимо, що за життя Коклюшкін написав більше 10 книжок, він також створив чимало монологів для таких відомих гумористів, як Євген Петросян, Володимир Вінокур, Юхим Шифрін, Клара Новікова та багато інших.

Віктор Коклюшкін

У сатирика залишилося двоє дітей та багато онуків. У його доньки Ельга Сепп є п'ятеро дітей.

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