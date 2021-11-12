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Умер известный российский юморист Виктор Коклюшкин

Умер известный российский юморист Виктор Коклюшкин

Умер известный российский юморист Виктор Коклюшкин

Виктор Коклюшкин

Артиста не стало на 76-м году жизни.

Известный российский сатирик Виктор Коклюшкин скончался.

Ряд РосСМИ сообщает, что жизнь юмориста унесла острая сердечная недостаточность. Писателю-сатирику было 75 лет.

Отметим, что при жизни Коклюшкин написал более 10 книг, он также создал немало монологов для таких известных юмористов, как Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие.

Виктор Коклюшкин / ©
Виктор Коклюшкин

У сатирика осталось двое детей и много внуков. У его дочери Эльги Сепп есть пятеро детей.

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