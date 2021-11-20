Спотворена Мур та нова ексЗіанджа: топ-10 зірок, яких змінила пластика

Комусь операція принесла щастя, а хтось втратив красу.

Гонитва за красою часто приводить зірок до кабінету пластичних хірургів.

Хтось прагне змінити дефект, а дехто – повністю себе змінити, рівняючись на стандарти краси та моду. Комусь операція принесла щастя, а хтось втратив популярність, гроші та обличчя через горе-лікарів.

Ось приміром днями Демі Мур приголомшила спотвореним пластикою обличчям. Акторка взяла участь у показі Fendi весна-2021, втім, увага глядачів показу була прикута не так до луку Мур, як до її обличчя. Раніше зірка також вдавалася до змін, втім, все мало ювелірний вигляд.

Associated Press

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку знаменитостей, яких змінила пластична операція.

Кім Кардашян

Американська світська левиця та зірка реаліті шоу Кім Кардашян славиться своїми пишними формами та ідеальними рисами обличчя. Втім, ринопластика, зміна овалу обличчя та збільшення грудей здаються нічим у порівнянні з її величезними сідницями. Саме ці зміни перетворили Кім на мегапопулярну зірку.

Рене Зеллвегер

Зірка стрічки "Щоденник Бріджит Джонс" Рене Зеллвегер стала всенародною улюбленицею завдяки своїй неординарній зовнішності. Однак, саме великі щоки та вузенькі очі завжди не подобалися голлівудській акторці. Знаменитість наважилася на радикальні зміни і після кабінету пластичного хірурга вийшла абсолютно непізнаваною. Цікаво те, що сама зірка запевняє — не робила операцій, а "змінилася з віком".

Associated Press

Донателла Версаче

Скільки пластичних операцій перенесла легенда італійської моди Донателла Версаче, відомо лише їй самій. Втім, ще 20 років тому знаменитість мала природні пишні губи та гладеньку шкіру. Зараз ту красуню просто неможливо впізнати.

Associated Press

Меган Фокс

Голлівудській акторці Меган Фокс миловидна зовнішність дісталася від природи. Втім, зірка вирішила трішки підкоригувати обличчя, зробивши пластику вилиць та носа. Також Фокс трохи збільшила губи. Загалом робота має дуже природний вигляд.

Associated Press

Мері-Кейт Олсен

Між зірковими сестрами-близнючками Олсен можна буде спокійно відшукати 10 відмінностей. Оскільки одна з сестер Мері-Кейт вирішила дещо змінити зовнішність. На думку спеціалістів, за допомогою пластики Олсен змінила розріз очей і овал обличчя, а також збільшила губи. Навіщо Мері-Кейт це зробила, вона не коментує.

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Жаклін Сталлоне

Мама голлівудського красеня Сільвестра Сталлоне Жаклін була прямою конкуренткою Донателли Версаче за кількістю пластичних операцій. За словами хірургів, жінку можна було сміливо назвати рекордсменкою з пластики.

Associated Press

Zi Faamelu

Українська співачка-трансгендер Zi Faamelu раніше була добре відома усім, як Борис Апрель. Пластичні операції у знаменитості минули вдало. Артистка має жіночний та ніжний вигляд.

Міккі Рурк

А ось Міккі Рурк, навпаки, з симпатичного та навіть сексуального чоловіка перетворився на пародію на самого себе. Словом, зовнішність Міккі так часто змінюється за допомогою пластики, що встежити за його трансформаціями не завжди буває просто.

Associated Press

Скарлетт Йоганссон

Ще на початку акторської кар’єри зірка Голлівуду Скарлетт Йоганссон вдалася до змін. Знаменитість успішно змінила форму носа завдяки ринопластиці.

Associated Press

Мелані Гріффіт

А от акторка Мелані Гріффіт, на жаль, не може похизуватися вдалими походами до хірургів.

Associated Press

Нагадаємо, не так давно 66-річна Любов Успенська без макіяжу нажахала фанів обличчям після пластики. Схоже, артистка перестаралася з експериментами над зовнішністю.