Різ Візерспун заскочили за пристрасними поцілунками з новим обранцем

Різ Візерспун / © Associated Press

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Голлівудську акторку Різ Візерспун заскочили за пристрасними поцілунками з новим коханим.

Близько року тому в західній пресі почали говорити, що знаменитість зустрічається з німецьким фінансистом Олівером Хаарманном. Ці плітки виявилися правдивим. Зокрема, парочку заскочили разом під час відпочинку на яхті в Сен-Тропе.

Закохані не соромилися демонструвати свої почуття одне до одного. Візерспун та Хаарманн пристрасно цілувалися та обіймалися. Папараці видання Daily Mail встигли зробити декілька пікантних знімків парочки, які можна подивитися за посиланням.

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Тим часом інсайдер розкрив більше подробиць про їхній союз. Джерело говорить, що у них насправді тісний зв'язок. Різ Візерспун почувається неабияк щасливою. Окрім того, акторка вдячна коханому за поради, які він їй дає щодо ведення бізнесу. До речі, Різ Візерспун називає обранця "маленьким генієм".

Різ Візерспун / © Associated Press

"У Різ тісний зв'язок з Олівером, бо це перший чоловік в її житті, який насправді веде її, навчає та наставляє. Він дуже досвідчений фінансист і надавав їй ґрунтовні фінансові поради щодо її брендів. Вона називає його своїм "маленьким генієм", - говорить інсайдер.

Особливо Різ Візерспун подобається те, що вона нарешті не є лідеркою в стосунках. Зокрема, ініціативу на себе бере Олівер, який будує їхні спільні плани та продумує все до дрібниць. До речі, акторка встигла познайомити обранця з майже всіма своїми друзями. Оточення зірки Голлівуду позитивно поставилися до її вибору та вважає, що вона зараз шалено закохана.

"У двох своїх останніх шлюбах вона завжди була лідеркою, тепер лідером став Олівер. Він підштовхує її бути більшою, і їй подобається, що він складає для них плани, навіть дрібниці, як-от місце, де вони підуть на вечерю. Вона вже познайомила Олівера з більшістю своїх друзів, і він точно був бажаним гостем в її світі. Усі думають, що вона шалено закохана", - підсумував інсайдер.

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Різ Візерспун / © instagram.com/reesewitherspoon

Зазначимо, від 1999-го до 2008 року Різ Візерспун перебувала в шлюбі з актором Раяном Філліппом. У пари є двоє спільних дітей. Також від 2011-го до 2023 року артистка перебувала в офіційних стосунках з агентом Джимом Тотом. У колишнього подружжя також є спільна дитина.

Нагадаємо, нещодавно британський співак Гаррі Стайлс закрутив новий роман. Про стосунки колишнього учасника гурту One Direction стало відомо після того, як його заскочили за пристрасними поцілунками з обраницею.