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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Європа на порозі війни: у Франції оприлюднили тривожний звіт

У новому стратегічному огляді Франція прогнозує серйозну загрозу відкритої війни та готується стримувати агресію Росії.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Франція

Франція / © Pixabay

Париж попереджає про загрозу нового великого конфлікту в Європі, який може розпочатися раніше, ніж прогнозували раніше.

У оновленому Національному стратегічному огляді Франції чітко вказується на серйозну небезпеку з боку Росії та її союзників.

Документ підкреслює, що найближчими роками, до 2030 року, головною загрозою для Франції та всієї Європи є ризик відкритої війни на європейському континенті. Росія, яка веде агресивну війну проти України, одночасно активізує ворожі дії проти Франції та її партнерів за межами прямого військового конфлікту. Це проявляється у ядерних погрозах, кібератаках, інформаційних кампаніях, диверсіях, шпигунстві, свавільних затриманнях громадян, порушенні повітряного простору та втручанні у вибори.

Автори огляду наголошують, що Москва прагне послабити та роз’єднати Європу, розірвати трансатлантичні зв’язки й підкорити сусідні країни, зокрема держави, що межують із Францією. Цілі Росії залишаються максималістськими та ідеологічними, а методи — безконтрольними і жорстокими, як в Україні, так і в інших регіонах, зокрема в Білорусі, Західних Балканах та Молдові. Така поведінка створює безпрецедентну й тривалу загрозу інтересам Франції та Європейського Союзу.

Москва сама називає Європу своїм ворогом, загострюючи прямі й відкриті погрози, заявляючи, що перебуває в стані «квазіконфлікту» з європейськими країнами. Окрім того, Росія посилює свій вплив у світі, зокрема в Африці, на Близькому Сході, у Латинській Америці та Азії, що свідчить про загострення глобальної стратегічної конкуренції.

У цьому контексті Кремль укріплює свої союзи з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, намагаючись закріпити свою імперіалістську позицію та поставити під сумнів міжнародний порядок і безпекову систему.

Огляд наголошує, що Росія активно переозброюється, плануючи до 2030 року збільшити чисельність армії на 300 тисяч солдатів, додати 3 тисячі танків і 300 бойових літаків. Військові витрати Кремля становлять майже 40% державного бюджету.

Відповідаючи на ці виклики, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про безпрецедентне збільшення військового бюджету країни — до 64 мільярдів євро вже у 2027 році. Головна мета — до 2030 року забезпечити матеріальну та моральну готовність Франції стримувати будь-яку потенційну війну високої інтенсивності на європейському континенті та, за необхідності, перемогти в ній.

Таким чином, Франція готується до нової ери глобальних викликів і конфліктів, зберігаючи фокус на безпеці та стабільності у Європі та світі.

Нагадаємо, раніше видання The Guardian писало про те, коли може відбутися Третя світова війна та чи буде вона ядерною.

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