Рок-гурт The Rasmus прибув до Києва: фінських музикантів помітили на вокзалі

The Rasmus

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Фінський рок-гурт The Rasmus офіційно прибув до України задля особливої мети.

Так, музикантів помітили під час їхнього прибуття до вокзалу у Києві. Члени рок-гурту по черзі спускалися з потягу, де на пероні на них чекали українські журналісти. Радісну новину повідомила донька мера Дніпра Катерина Філатова.

Дівчина у фотоблогу зізналася, що їхала з легендарними The Rasmus в одному вагоні майже по сусідству і жартома написала: "А я то думаю, чому вагон такий новий, чистий і все дуже ввічливо відбувається, а це в сусідньому купе The Rasmus їхали".

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The Rasmus прибули до Києва / © instagram.com/kateryna.filatova

Нагадаємо, 19 липня фінський гурт The Rasmus стане головним міжнародним хедлайнером Atlas Festival. Проте візит музикантів має не лише концертну мету. The Rasmus долучилися до благодійної ініціативи фонду "Good Donations", який уже другий рік поспіль у партнерстві з фестивалем збирає кошти на потреби українських дитячих лікарень. Цього разу збір спрямований на закупівлю життєво необхідного обладнання для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". У межах візиту гурт також проведе автограф-сесію, поспілкується з пресою та особисто відвідає "Охматдит".