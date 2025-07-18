Яке підживлення любить пеларгонія / © Pixabay

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Таке трапляється через помилки в догляді. Справа в тому, що пеларгонії потрібне правильне підживлення, яке буде стимулювати формування бутонів.

Для герані найважливішою умовою є баланс мікроелементів. Ця рослина потребує азоту, калію і фосфору, але якщо їх забагато, вона почне нарощувати зелену масу, а не випускати квіти. Яке натуральне підживлення підходить пеларгонії?

Сироватка (кисломолочні продукти)

Сироватку необхідно розвести у воді в пропорції 1:5. Цей розчин не лише допоможе підживити рослину, але й оздоровити ґрунт, адже містить велику кількість кальцію, а також інші елементи, які необхідні герані. Поливайте розчином не частіше одного разу на 2 тижні.

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Зола

Вона є природним джерелом фосфору і калію. Візьміть 1 ст. ложку золи, залийте 1 л води і настоюйте добу. Після цього розчин поливають під корінь раз на 10 днів. Вже за 1 тиждень ви помітите, що пеларгонія випустила нові бутони.

Глюкоза або цукор

Квітнувши, рослина витрачає дуже багато своєї енергії. Тому дуже важливо її правильно підтримувати. В одній склянці води розведіть 1 ч. ложку цукру та поливайте цим розчином рослину раз на 14 днів. Можете замінити цукор аптечною глюкозою, розвівши в 1 л води 1 таблетку.