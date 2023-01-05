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Санта Дімопулос поскаржилася, що через стрес набрала зайву вагу

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Санта Дімопулос поскаржилася, що через стрес набрала зайву вагу

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Знаменитість зізналась, скільки саме кілограм набрала.

Українська співачка Санта Дімопулос поділилася, що набрала зайву вагу. Причиною цього став стрес.

За словами виконавиці, їй не вдається через надзвичайно сильні переживання слідкувати за правильним харчуванням, тому на вагах з'являються зайві кіло.

Санта зізналась, що вона набрала шість кілограмів.

"Зараз знову плюс шість кілограмів. Ці гойдалки неабияк мені набридли. Не вдається мені харчуватися чисто під час стресу", - поділилася Санта.

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос скаржилася на медицину у Франції. У виконавиці захворів син, і коли вони звернулися до лікаря, то постали перед певними труднощами. За словами артистки, Даніелю від закладеності носа призначили антибіотики. Тим часом до лабораторії, де у сина артистки мали взяти мазки на дослідження, потрапити не вдалося, адже всі вони були зачинені.

Загалом, Санта радить не хворіти у Франції.

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Дата публікації
Перегляди
248
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