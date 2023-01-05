Тіна Кароль разом з легендарним Alphaville переспівала хіт Forever young українською у Берліні

Українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників неочікуваним дуетом з легендарним німецьким гуртом Alphaville.

31 грудня виконавиця взяла участь у головному новорічному концерті у Берліні, який відбувався біля Бранденбурзьких воріт з трансляцією у прямому ефірі на центральному німецькому телеканалі 2DF.

Кароль разом з солістом Alphaville Маріаном Голдом виконали легендарний хіт гурту Forever young. Тіна вмовила Голда заспівати у своєму хіті рядки українською мовою: "Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько!".

"Відтепер українська мова посідає окреме місце на світовій музичній арені!" - прокоментувала Тіна Кароль.

Своєю чергою, шанувальники артистки так відреагували на спільний неочікуваний дует з Alphaville: "Коли Тіна виходить на верхівки – серце завмирає. Наша красуня! Наша гордість!", "я так люблю цю композицію! Вийшло дуже зворушливо, аж мурахи".

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль пригадала серйзну розмову зі своїм сином, 14-річним Веніаміном, яку мала з хлопцем на початку повномасштабної війни рф проти України.

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